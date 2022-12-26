التحكم المروري: طريق القبيات – الهرمل سالكة امام كل المركبات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2022 - 13:24
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الشيخ نعيم قاسم لإذاعة النور: ندعو لحوار مبني على أولوية المعالجة الاقتصادية وترحيل القضايا الخلافية الى مرحلة لاحقة
الشيخ قاسم: نريد رئيسا للجمهورية مجربا بالسياسة أولويته الانقاذ الاقتصادي لا ينحاز ولا يستفز ولا يخضع للاملاءات الخارجية
الشيخ قاسم: حريصون على إستمرار التفاهم مع التيار الوطني والتفاهم بحاجة للتطوير لمعرفة ماهية المشكلة
اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوة من جيش الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها الحي الشرقي لمدينة جنين
سرايا القدس - كتيبة جنين: نفذ مجاهدونا الابطال عمليتي اطلاق نار استهدفت الأولى حاجز الجلمة الاحتلالي شمال مدينة جنين
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فجر اليوم ١١ فلسطينيا بينهم أسرى محررون في الضفة والقدس المحتلتين
يديعوت أحرنوت العبرية: 14 جنديا إسرائيليا أقدموا على الانتحار خلال العام 2022 وهو الأعلى في حالات الانتحار منذ 5 سنوات
جيروزاليم بوست العبرية: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضغط من أجل صفقة إسرائيلية سعودية مقابل تعليق ضم الضفة الغربية
إلغاء أولى فعاليات عيد "الحانوكا" اليهودي في المنامة اثر خروج تظاهرات حاشدة في البحرين تنديدًا بالتطبيع مع الصهاينة
آلاف المغاربة يتظاهرون في 30 مدينة ضد التطبيع مع الإحتلال بالتزامن مع مرور عامين على استئناف الرباط علاقتها مع الكيان
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: بعض الدول الغربية أخطأت في حساباتها بدعمها أعمال الشغب في إيران
الخارجية الإيرانية: مواقف واشنطن بشأن المفاوضات النووية متناقضة وإجراءاتها غير البناءة تؤخر التوصل لاتفاق
الخارجية الإيرانية: الرياض وطهران متفقتان على مواصلة المحادثات ويمكن عقد جولة جديدة في بغداد
مجلس الشورى العماني يناقش قانون مقاطعة التطبيع ليصبح أكثر شمولية فيما يتعلق بحظر ومقاطعة الاحتلال
الوفد العماني يلتقي قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والرئيس المشاط ورئيس هيئة الأركان اليمنية
الوفد الوطني اليمني: قواتنا فرضت قواعد اشتباك جديدة في الميدان وحالياً لسنا أمام أي التزام فيما يتعلق بوقف إطلاق النار
وكالة نوفوستي: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش مع الحكومة آليات تنفيذ مشروع محور الغاز الذي اقترحته موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: موسكو مستعدة للاتفاق مع جميع مشاركي النزاع بأوكرانيا على الحلول المقبولة لكنهم يرفضون ذلك
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الغرب سيواجه قريباً ضعفاً في قدرته على التحكم بالاقتصاد العالمي
الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية على توجيه ضربات في البحر والمجال الجوي قرب تايوان رداً على استفزازات أميركية وتايوانية
كوريا الجنوبية تطلق رشقات تحذيرية بعد عبور سرب من المسيرات الكورية الشمالية الحدود بين الكوريتين
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار ناقلة للغاز المسال إلى 15 قتيلاً في مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا
التحكم المروري: طريق القبيات – الهرمل سالكة امام كل المركبات
منذ 2 ساعة
26 December، 2022
التحكم المروري
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