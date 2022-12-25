السعودي عرض مع وفد من حزب الله مشكلة النفايات في صيدا والجوار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2022 - 11:00

السعودي عرض مع وفد من حزب الله مشكلة النفايات في صيدا والجوار

منذ 55 mins 25 December، 2022
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لبنان

استقبل رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، وفدا من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، وكان عرض للمشكلات التي تواجه عمل بلدية صيدا وبلديات الجوار وتحديدا مشكلة النفايات.

واطلع السعودي الوفد على اللقاء الذي جمعه ونواب وفعاليات صيدا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والخيارات التي يعمل عليها لحل هذه المشكلة.

ونوه الوفد بجهود السعودي في ظل الأزمة الكبيرة التي تمر بها المؤسسات الرسمية وخاصة البلديات التي يعاني بعضها من شبه شلل في نشاطه، مؤكدا أن “التحدي اليوم يكمن في إبقاء سير عمل هذه المؤسسات وهذا يتطلب تضافر جهود جميع الجهات لتأمين خدمة المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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