وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون استهدفوا برجاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2022 - 22:04
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مصادر المنار عن لقاء جنبلاط - باسيل: تم الاتفاق على فتح صفحة جديدة بين التيار والتقدمي وتصفير المشاكل
مصادر المنار: تم تحديد مواصفات رئيس الجمهورية على أن يكون نزيها وأن لا يكون مستفزا لأي من الأطراف السياسية
مصادر المنار: بالنسبة للطرفين هذه المواصفات لا تنطبق على أي من المرشحين الجديين ولم يتم الاتفاق على مرشح جديد
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: الشعب يتسوّل الغذاء والدواء والمياه والكهرباء وفرص العمل والمسؤولون غير معنيين
البطريرك الراعي: البطريركية المارونية مصمّمة على مواصلة نضالها في لبنان والمجتمع الدولي من أجل تسريع الاستحقاق الرئاسي
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة وتصادر تسجيلات كاميرات المراقبة فيها
قوات الاحتلال تواصل إغلاق بوابة مادما جنوب نابلس لليوم التاسع على التوالي
وزير الخارجية الإيراني: رئيس الوزراء العراقي اقترح بدء مباحثات بين طهران والقاهرة لتعزيز العلاقات ورحبت بمقترحه
الشيخ قيس الخزعلي: بفضل قادة النصر انتصرنا على المؤامرة التي استهدفت العراق
وسائل إعلام يمنية: شهيدان وجرحى بقصف مدفعي سعودي على مديريتي منبه وقطابر الحدوديتين
وسائل إعلام يمنية: 74 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة بينها 15 خرقا بقصف مدفعي و54 بالأعيرة النارية المختلفة
وسائل إعلام أمريكية: مقتل 19 شخصاً في العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة
إلغاء آلاف الرحلات من المطارات الأمريكية عشية أعياد الميلاد بسبب العواصف الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة
الدفاع الروسية: قواتنا أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين ومروحية في جمهورية دونيتسك الشعبية وقضت على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا
الخارجية الروسية: الحديث عن إمكانية مشاركة القوة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا في أوكرانيا غير صحيح
الخارجية الروسية: منظومتا S-400 وإسكندر اللتان زودنا بهما بيلاروسيا ستزيدان فعالية الدفاع الجوي المشترك
الدفاع الأوكرانية: حصيلة الهجوم الروسي على خيرسون ترتفع إلى 7 قتلى و35 جريحاً
مصادر مقربة من التحقيق في جريمة فرنسا: المشتبه فيه بإطلاق النار في باريس يؤكد أنّه ارتكب فعلته "لأنّه عنصري"
وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون استهدفوا برجاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية
منذ 1 ساعة
24 December، 2022
بلدة بيت أمر
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