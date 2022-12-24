بيت لحم تتحضر لليلة ميلاد السيح المسيح عليه السلام

تحتفل الطوائفُ المسيحيةُ التي تَتَّبِعُ التقويمَ الغربيَّ الليلة بِعِيدِ ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام.

ورغم مضايقات الاحتلال انطلقت في مدينة بيت لحم والأراضي الفلسطينية المحتلة الفعاليات الرسمية لاحتفالات المناسبة تحت شعار “روح الميلاد تجمعنا”.

بدأت المراسم صباحا بعزف الفرق الكشفية تمهيدا لاستقبال بطريرك اللاتين القادم من القدس المحتلة عبر إحدى بوابات الجدار الفاصل إلى بيت لحم، لأداء قداس منتصف الليل في كنيسة المهد بحضور رجال دين وشخصيات دبلوماسية سياسية محلية ودولية.

المصدر: قناة المنار