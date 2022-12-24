مواجهات بين قوات الأمن الفرنسية ومحتجين خرجون تنديداًَ بمقتل 3 أكراد في هجوم وسط باريس أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2022 - 17:20

مواجهات بين قوات الأمن الفرنسية ومحتجين خرجون تنديداًَ بمقتل 3 أكراد في هجوم وسط باريس أمس

منذ 2 ساعة 24 December، 2022
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