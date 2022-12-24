بريطانيا تزيد من إنفاقها العسكري على خلفية الأزمة الأوكرانية

كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن لندن تعتزم زيادة الإنفاق العسكري على خلفية الصراع الأوكراني. ووفقا لتقرير نشرته الصحيفة، فإنه من المتوقع أن يعلن وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، عن هذه الزيادة في الربيع.

وقالت الصحيفة إن “الإنفاق الدفاعي يجب أن يزيد بأكثر من مليار جنيه أسترليني.. وزارة الخزانة تبنت هذه الخطوة بحجة أن ميزانية الدفاع يجب ألا تنخفض رغم التضخم، في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب في أوكرانيا”.

وأشار التقرير إلى أن الخبراء العسكريين يعتقدون أنه من أجل تجنب انخفاض ميزانية الدفاع، يجب أن تزيد ميزانية وزارة الدفاع في 2024-2025 من 48.6 مليار جنيه إسترليني (58.6 مليار دولار) إلى 50.1 مليار جنيه إسترليني (60.4 مليار دولار) أي بـ 1.5 مليار على الأقل.

وقد أثارت التقارير الإعلامية في وقت سابق، التي أكدت أن الجيش البريطاني معرض لفقدان نصف مخزونه من الأسلحة المضادة للدبابات، غضب البريطانيين.

كذلك، كشفت مصادر في وزارة الدفاع البريطانية، في وقت سابق، أن المملكة المتحدة أرسلت حوالي 7 آلاف منظومة صاروخية مضاد للدبابات من نوع “NLAW” إلى أوكرانيا، وهو ما يعادل نصف أنظمة احتياطيها من هذا النوع.

المصدر: روسيا اليوم