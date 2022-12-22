وزارة الزراعة أعلنت مواعيد تسليم بذار القمح الطري مجاناً في 23 و24 و27 الحالي

دعت وزارة الزراعة جميع المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على بذار القمح الطري من صنف أكساد ١١٣٣، الى إستلام الكميات المخصصة لهم مجاناً بموجب الهبة المقدمة من منظمة الفاو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وكذلك التوقيع على العقود لتسليم الإنتاج إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وذلك خلال أيام الجمعة 23، السبت 24 والثلاثاء 27 والاربعاء 28 كانون الأول 2022، في المراكز التالية :

– محافظة بعلبك الهرمل : مركز المشروع الأخضر في بعلبك

– محافظة البقاع : محطة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة

– محافظة جبل لبنان: محطة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في الفنار

– محافظتي الجنوب والنبطية : محطة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في صور

– محافظتي عكار ولبنان الشمالي : مبنى مصلحة الزراعة في عكار- العبدة

وشددت على المواطنين “التقيد بالمواعيد المشار إليها مع اصطحاب الإيصال المسلّم عند التسجيل سابقاً في المراكز الزراعية”.

وفي هذا الاطار أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، انه ضمن التعاون بين المصلحة ووزارة الزراعة ، وحسب الجدول الذي حضرته وزارة الزراعة بأسماء المزارعين ومناطقهم والكميات المحددة لهم. وصل الى تل عمارة 202 طن بذار قمح هبة وهي مقسمة كالتالي: 30 طن من الهبة العربية للتنمية الزراعية AOAD و 178 طن من منظمة الاغذية والزراعة الفاو FAO .

واشارت الى انه صباح الخميس 22/12/2022 أنزلت الكميات في مستودعات تل عمارة، وباشرت المصلحة فوراً بإرسال الكميات الى صور (النبطية والجنوب) والى العبدة (عكار والشمال) والفنار (جبل لبنان) وبعلبك (بعلبك والهرمل) وأبقت على الكميات المتاحة لتل عمارة (بقاع غربي وبقاع أوسط) وستتم المباشرة بالتوزيع صباح الجمعة في 23/12/2022 .