ميقاتي دعا لترشيد الإنفاق وتعزيز مداخيل الدولة

دعا رئيسُ حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي المسؤولين السياسيين كافة الى الترفعِ عن مصالحهم الضيقة، واختيارِ المصلحة العامة والقواسمِ المشتركة، لِلخروجِ منَ الوضعِ الحاليّ والانتقالِ الى النهوض الاقتصادي.

كلام ميقاتي جاء الخميس خلال رعايتِه حفلَ افتتاحِ “منتدى الاقتصاد العربي” الذي تُنظِّمُه مجموعةُ الاقتصادِ والاعمال في بيروت، تحت عنوان “لبنان: الطريقُ الى النِفط”، بحضورٍّ سياسيٍّ ودبلوماسيٍّ وعربيٍّ واسع.

أكد ميقاتي أن لبنانَ على مفترقِ طُرُق، وهو أمام سيناريوهَين، إِمّا النهوضُ المُنتظَر أوِ التدهورُ القاتِم.

المصدر: قناة المنار