نقيب الصيادلة لموقع المنار: الارتفاع السريع للدولار ادى الى توقف شبه كامل لتسليم الادوية والحليب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2022 - 14:56

نقيب الصيادلة لموقع المنار: الارتفاع السريع للدولار ادى الى توقف شبه كامل لتسليم الادوية والحليب

منذ 2 ساعة 21 December، 2022
جو سلوم
خاص - لبنان
محمد علوش

قال نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلّوم في تصريح لموقع المنار إن:” الارتفاع المطّرد والسريع للدولار، اضافة الى المشكلات السابقة ، ادّى الى توقّف شبه كامل عن تسليم الادوية والحليب الى الصيدليات ، وبالتالي فقدانها تدريجيّا، ناهيك عن انعكساته السلبيّة على الواقع الصحّي والافلاسات التي تنتظر كل قطاعات الدواء وفي مقدّمتها الصيدليات ،وبالتالي الاقفال”.

واضاف:”انتخبوا رئيس للبلاد والا الانهيار الكامل للقطاع الدوائي والصحّي”.

وتابع سلوم ” المواطن عاجز عن تحمّل المزيد من الاعباء وارتفاع الاسعار ، وكذلك الصيدليات وشركات الادوية والمصانع الدوائية عاجزة عن الاستمرار ، في حين ان وزارة  الصحة تقوم بأكثر من واجبها في هذه الظروف الصعبة وضيق الموارد والخيارات، ونقابة صيادلة لبنان لا تألو جهداً في مكافحة كل أشكال المخالفات والتهريب والتلاعب بصحّة المواطن”.

وتوجه سلوم”الى السياسيين في الداخل، والمجتمع الدولي ، انقذوا المريض ، والقطاع الصحي الذي يلفظ انفاسه الاخيرة ، فالانقاذ يبدأ بانتخاب فوري لرئيسٍ للبلاد وذلك لتامين الحدّ الادنى من  الاستقرار المالي والاقتصادي، واعادة انتظام الحياة الدستورية والتشريعية ، لتذهب الامور في اتجاه التعافي ووضع الخطط التنفيذيّة، سيّما الصحيّة ، والاّ الانهيار الحتمي ، والتوقّف القسري لكل القطاع الدوائي في غضون أيّام”.

المصدر: موقع المنار

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