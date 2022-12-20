بالفيديو | استقبال جماهيري حاشد لمنتخب المغرب بعد إنجاز مونديال قطر 2022

حطت طائرة بعثة منتخب المغرب الحاصل على المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة القدم في مطار الرباط اليوم الثلاثاء وسط استقبال كبير. وحظي لاعبو منتخب “أسوط الأطلس” باستقبال جماهيري كبير منذ وصولهم إلى مطار العاصمة الرباط.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قولها: “بتعليمات ملكية سامية، سيحظى المنتخب الوطني لكرة القدم يوم الثلاثاء باستقبال يليق بمشواره المتألق خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022”.

وأضافت: “في هذا الإطار، سيحظى الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير، منذ وصوله إلى مطار الرباط نحو الساعة الخامسة مساء مرورا بشارع الحسن الثاني، وساحة 16 نوفمبر، وساحة شالة، وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس، وساحة البريد، وساحة محمد الخامس، وساحة 11 يناير، وشارع مولاي الحسن، وباب السفراء، وصولا إلى القصر الملكي العامر، حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سام، احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم”.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا على الصعيدين العربي والإفريقي، بحلوله في المركز الرابع، عقب الخسارة أمام كرواتيا (1-2) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جرت يوم السبت الماضي، على ملعب “خليفة الدولي” بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: مواقع