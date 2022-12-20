اكتشاف موقع أثري في الصين يظهر نشاطاً بشرياً فيه منذ 20 ألف سنة

أعلنت مديرية مقاطعة فوجيان للثقافة والسياحة اكتشاف موقع أثري يعود للعصر الحجري القديم قرب نهر مولانشي بالمقاطعة جنوب شرق الصين، ما يظهر أن المنطقة شهدت أنشطة بشرية قبل 20 ألف سنة على الأقل.

ونقلت شينخوا عن “بان شيويه تشون” رئيس فريق التنقيب الأثري الذي يعمل على استكشاف حوض نهر مولانشي قوله: “إن فريقه عثر على 26 موقعاً يعود لفترة ما قبل التاريخ، أثناء أعمال التنقيب التي استمرت نحو سنة، من بينها موقع يعود إلى العصر الحجري القديم و 7 مواقع تعود إلى العصر الحجري الحديث إلى جانب 18 موقعاً من العصر البرونزي، ما يؤكد وجود نشاط بشري في المنطقة قبل 20 ألف سنة.

ولفت بان إلى أنه تم العثور أيضاً على مئات من العينات ونحو 100 قطعة كاملة أو قابلة للاستعادة، حيث يملأ الاكتشاف العديد من الفراغات في علم الآثار في هذه المنطقة، مبيناً أن هذه الاكتشافات تظهر أن حوض نهر مولانشي كان إحدى المناطق التي شهدت أنشطة بشرية مكثفة، باعتباره منطقة تقاطع الطرق، التي التقت فيها حضارة ما قبل التاريخ في شمالي فوجيان مع جنوبيها، ما يمثل قيمة بحثية كبيرة في دراسة تاريخ المنطقة.

المصدر: وكالة سانا