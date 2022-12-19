جشي: للحوار لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان

دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الحاج حسين جشي “الجميع في لبنان إلى الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية من أجل انتظام عمل المؤسسات وبدء معالجة ما نعاني منه من ضائقة اقتصادية خانقة”.

وسأل جشي “ما علاقة الأميركي أو الفرنسي أو القطري أو السعودي باستحقاق لبناني؟”، واستغرب “من البعض في لبنان الذين يدعون إلى حوار لبناني في الخارج، ويقولون إن الحوار الخارجي قد يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، أما الحوار الداخلي فهو مضيعة للوقت، فهذا كلام معيب، ويؤكد تماما أن هؤلاء الذين يدعون السيادة، يراهنون على الخارج”.

من جهة ثانية، لفت جشي إلى أن “بعض الذين يدعون السيادة يطالعنا بإدانات وشجب بموضوع مقتل الجندي الإيرلندي العامل ضمن نطاق اليونيفيل”، وتابع “على هؤلاء أن يعلموا أن التحقيق بهذه الحادثة لم ينته بعد، كما أن هناك مواطن لبناني دهسته سيارة اليونيفيل ونقل إلى المستشفى، فهل هناك من سأل عنه؟ أم أن المواطن اللبناني ليس له قيمة عند هؤلاء، علما أن عملية الدهس حصلت قبل حادثة مقتل الجندي الإيرلندي”، وأشار الى أن “البعض في لبنان وعند وقوع أي حادثة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، تكون التهم لديه جاهزة، لأنها تشكل بالنسبة إليهم مصدرا للارتزاق”، وتابع “بالتالي، فإذا لم يتحدثوا ولم يهاجموا، فإنهم لا يقبضون المال الأسود الذي يشبه قلوبهم”.

وشدد جشي على أن “التهديد الإسرائيلي لناحية ما يتعلق بمطار بيروت الدولي له هدفان، الأول وهو ضرب الموسم السياحي مع نهاية هذا العام واستقبال عام جديد، والهدف الآخر هو لرفع معنويات جنوده ومستوطنيه”، واضاف “إننا ننصح الإسرائيلي بعدم الاقتراب من مطار بيروت، لأنه في حال جرى استهداف المطار، فإنه لن يبق لديهم مطارات للفرار منها”.

المصدر: بريد الموقع