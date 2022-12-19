تقرير مصور | دار الفتوى تنجز انتخاب عدد من مفتي المناطق

اجرت دار الفتوى اليوم انتخابات عددا من مفتي المناطق، وفي الشمال شارك رئيس حكومة تصريف الاعمال والنواب واشخصيات اخرى في الادلاء باصواتهم.

وفاز الشيخ زيد زكريا بمنصب مفتي عكار في ختام الانتخابات التي شهدتها دائرة الاوقاف الاسلامية في حلبا.

وبقاعا ، اعلن الشيخ بكر الرفاعي الفائز بمنصب مفتي بعلبك الهرمل ان المؤسسة الدينية هي الرابحة وان دار الفتوى ستبقى عنوان العيش المشترك في هذا الوطن.

واعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ايضا فوز الشيخ زيد زكريا مفتيا لعكار ، الشيخ علي الغزاوي مفتيا لزحلة ، الشيخ وفيق حجازي مفتيا لراشيا والشيخ حسن دلي مفتيا لحاصبيا مرجعيون.

وتمنى المفتي دريان النجاح للمفتين الفائزين في مسيرتهم الدينية والوطنية وخدمة المسلمين واللبنانيين.

وقال في بيان له إن هذا الاستحقاق الانتخابي هو واجب إسلامي ووطني ورسالة واضحة لكل القوى السياسية ان تسارع الى انتخاب رئيس للجمهورية يجمع بين اللبنانيين ويلتزم الدستور والميثاق الوطني وبخاصة وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف.

المصدر: قناة المنار