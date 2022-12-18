بالفيديو والصور وسط دعوات شد الرحال: بدء اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

بدأت صباح اليوم الجماعات المتطرفة الصهيونية باقتحام المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع عيد “الحانوكاه” اليهودي، وقد سبق اقتحام المستوطنين دخول قوات الاحتلال وإخراج بعض المرابطين فيه وذلك تمهيداً لاقتحام المستوطنين لباحات الأقصى المبارك.

المستوطنون الصهاينة يقتحمون المسجد الاقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال

وخلال ساعات الليل والفجر توافد عشرات المرابطون والمرابطات للمسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر والرباط في باحاته، وذلك استعداداً لصد اقتحامات المستوطنين.

وكانت جماعات صهيونية متطرفة أعلنت بأنها ستقتحم المسجد الأقصى اليوم بالتزامن مع بدء عيد “الحانوكاة” اليهودي، الذي يبدأ اليوم الأحد ويستمر لثماني أيام.

فيما انتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ الفجر، تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدخول إلى المسجد.

ووجهت القوى والفصائل والهيئات دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.









المصدر: وكالات فلسطينية