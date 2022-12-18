ايران| رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على البت في ملفات مثيري الشغب وفق المعايير القانونية والشرعية

أكد رؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية في اجتماعهم مساء السبت على ضرورة البت في ملفات مثيري الاضطرابات واعمال الشغب وفق المعايير القانونية والشرعية.

وفي الاجتماع الأسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية الذي عقد في مكتب رئيس الجمهورية تقرر أن تقدم خطة التنمية السابعة ومشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام القادم إلى مجلس الشورى الإسلامي في الوقت الذي يتفق عليه رؤساء السلطات.

ودعا رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله السيد إبراهيم رئيسي ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني أجئي، لبذل جهود متواصلة من قبل جميع المسؤولين والمعنيين بشؤون السلطات الثلاث لخدمة الشعب وتكريس ثقتهم.

المصدر: وكالة ارنا