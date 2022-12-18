اللجنة الوزارية الرباعية في جلسة اولى لجس النبض – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2022 - 00:38
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الأمم المتحدة تدين هجوماً استهدف دورية تابعة لمهمتها في مالي وأسفر عن مقتل نيجيريين 2 من قوات حفظ السلام وإصابة 4
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تواصل عمليات الإنقاذ بحثاً عن 10 مفقودين في حادث انزلاق تربة في ماليزيا أسفر عن سقوط 23 قتيلاً على الأقل
اللجنة الوزارية الرباعية في جلسة اولى لجس النبض
منذ 5 ساعة
17 December، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
جلسة اولى قد تكون الاخيرة للجنة الوزارية الرباعية المنبثقة عن الاجتماع التشاوري.
المصدر:
قناة المنار
الحكومة اللبنانية
اللجنة الوزارية
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