اللواء ابراهيم:أزمة تأخير تجديد جوازات السفر تنتهي بداية العام تدريجياً

أعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، في حديث الى “قناة العراقية الإخبارية”، يبث غدا، ان “اتفاقية المليون طن الثانية من الفيول العراقي إلى لبنان تسير بشكل إيجابي وتستكمل قريبا”.

وكشف ان “أزمة تأخير تجديد الجوازات اللبنانية ستنتهي في بداية العام الجديد بشكل تدريجي”.

ولفت الى ان “قنوات الحوار في لبنان يشأن ملف رئيس الجمهورية يبدو أنها مسدودة في بعض المفاصل والحوار مستمر”.

وأشار الى ان “هناك مليونا و330 ألف نازح سوري في لبنان لا يرغبون بالعودة إلى سوريا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام