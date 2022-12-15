السيد رئيسي: شعبنا سيواجه عقبات الأعداء... ماضون في التقدّم ولن نتوقف

تصريحات السيد رئيسي، جاءت لدى وصوله مطار الشهيد “كاوة” الدولي بمدينة “بيرجند” مركز محافظة خراسان الجنوبية صباح الخميس، إذ أشار الرئيس إلى “الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة”.

كما لفت السيد رئيسي إلى أن “الربط بالسكك الحديدية والوصول الى المياه تعد من تطلعات أهالي خراسان الجنوبية”، مؤكداً أن “الحكومة باتت تعمل على توفير هذه الاحتياجات وان عمليات الربط بالسكك الحديدية شارفت على الانتهاء، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأولية وينطبق الشيء نفسه على قضية المياه”.

ووصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مدينة بيرجند في أول زيارة له ضمن الجولة الثانية من زياراته التفقدية للمحافظات منذ توليه الرئاسة .

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول من زيارة رئيسي الى خراسان الجنوبية ، اجراء لقاء شعبي مع عامة أهالي المحافظة في ملعب “أزادي” بمدينة بيرجند، وافتتاح العديد من المشاريع الاقتصادية والإنشائية الضخمة في هذه المحافظة.