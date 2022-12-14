بالفيديو | الضيف للاحتلال الاسرائيلي ” أنتم اليوم أعجز وأجبن وسيكون زوال كيانكم هي غنيمتنا”

وجه لقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف ا في كلمة له خلال مهرجان انطلاقة حماس ال35، قال فيها” يا أهلنا يا شعبنا طوبى لكم شرف السبق في كل مواطن الجهاد فأنتم السابقون السابقون قدمتم للمقاومة فلذات الأكباد”.

وقال الضيف” سلام عليكم يا أهل الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى والمبعدين وعهداً أن نواصل طريق الشهداء حتى نلقى الله مقبلين غير مدبرين”،

وأضاف” أيها الغرباء عن أرضنا لقد عجز أباؤكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتمائهم لفكرة الصهيونية الخبيثة عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا فأنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم وستكون نهايتكم وزوال كيانكم وكنسكم عن أرضنا هي غنيمتنا ووعد ربنا الذين لن يتأخر عنكم بإذن الله

وتابع القائد العام لكتائب القسام :”لتتوحد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات ولتفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين”، مشدداً على ان موعدنا وإياكم ساحات الأقصى مطهرًا محررًا.

المصدر: فلسطين اليوم