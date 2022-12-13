خبير عسكري أمريكي يرى نهاية زيلينسكي الفرار إلى بولندا

صرح ماكغريغور المستشار السابق لرئيس البنتاغون الكولونيل المتقاعد دوغلاس في مقابلة مع قناة Judging Freedom على موقع “يوتيوب” بأن مصير زيلينسكي سوف يكون الفرار من أوكرانيا غربا.

ووفقا لماكغريغور فإنه “ليس لدى زيلينسكي ما يعتمد عليه، باستثناء إمكانية الفرار إلى بولندا، على الأقل حينما تتصاعد حدة الصراع.. وإلا فقد انتهى دوره”

ويرى الكولونيل الأمريكي المتقاعد أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة، وحجم الجيش الأوكراني يتراجع بسرعة، وسوف تنشأ قريبا حالة حينما لا يكون هناك من يقاتل فيها، إضافة إلى ذلك، تواجه أوكرانيا مشكلة نقص الوقود والذخيرة.

وتابع الكولونيل حديثه بأن “روسيا ستضرب ضربتها الشاملة حينما يشعر الجنرال سوروفيكين أن جميع الشروط التي وضعها قد استوفيت للهجوم، ويمكن لذلك أن يحدث في أي وقت. وحينها سوف تكون الضربة هائلة، وسيتم فعل كل شيء لإنهاء الحرب”، مشيرا إلى أن الحرب قد تستمر “لشهرين آخرين لمجرد أن أحدا ليس مستعدا لوقف إطلاق النار، وهو ما لا يحدث من الجانب الأوكراني ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأكد ماكغريغور أن واشنطن “لن تعترف بأنها كانت مخطئة، أو أنها تسببت في مقتل مئات الآلاف من الأوكرانيين، ودفعت بملايين آخرين إلى المنفى، وكل ذلك بذريعة الفكرة السخيفة القائلة بأننا سنضعف روسيا بهذه الطريقة”.

وختم العسكري المتقاعد حديثه بأنه “لا يمكن القيام بشيء حيال ذلك، ولكن حينما يسقط الفأس سيكون الجرح عميقا”.

المصدر: روسيا اليوم