اجتماع التعاون الشامل بين ايران والصين سلك طريق التنفيذ

في طهران بَدأَ اجتماعُ التعاونِ الشامل بين إيران والصين بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية”محمد مخبر”، ونائبِ رئيسِ الوزراء الصيني “خو تشون خوا”.

وضم الاجتماعُ كبار المسؤولين اضافة الى وفودٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ من الصين وإيران بهدفِ متابعةِ “التعاون الاستراتيجيِّ الشامل على مدى 25 عاما” بين البَلَدَين.

وكان مسؤولٌ اِيرانيٌّ لَفَتَ إِلى أنه سيَتِمُّ خلال الاجتماع أيضا التنويهُ إلى ضرورةِ احترام الثوابت المبدئية والمعاييرِ الدَولية بما في ذلك وحدةُ أراضي الدُوَلِ لِكونِه محطَّ اهتمامٍ خاصٍّ لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المصدر: قناة المنار