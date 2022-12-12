النائب عز الدين: المقاومة هي الخيار الأجدى.. وأقصر الطرق لتحرير الأرض

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن “المقاومة وفلسطين توأمان متلازمان لا انفكاك بينهما وهما كالروح التي تسكُن الجسد لا يفترقان”.

كلام عز الدين جاء خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله في بلدة البابلية الجنوبية في الذكرى السنوية الأولى لرحيل فقيد العلم والجهاد والمقاومة الشيخ فضل مخدّر بمشاركة شخصيات وفعاليات وعلماء الدين وأهالي البلدة والقرى المجاورة.

وشدد عز الدين عى أن “المقاومة هي الخيار الأهم والأجدى والأوحد وأقصر الطّرق لتحرير الأرض واستعادة الكرامة”، واعتبر أن “هذه المقاومة التي كان الشيخ واحداً من مؤسسيها وقاتل العدو ببندقيته وقلمه معاً ، لذلك عندما نصف هذه المقاومة فهي مقاومة عارفة عالمة مبصرة”، وتابع “نُخبِرك اليوم أيها الشيخ العزيز بأن المقاومة باتت أقوى من لحظة رحيلك ونبشّرك بأنها استطاعت أن تنتزع الحقوق من البحر من الغاز والنفط وحمت هذه الثروة وهي باقية على نهجك ونهج الشهداء والمجاهدين”.

وأضاف عز الدين “أصبحت المنتديات والمهرجانات والأمسيات تهوى نثر الشيخ الراحل وشِعره وكلماته وبات واحداً من الذين ساهموا في رسم ملامح المشهد الثقافي اللبناني والعربي المتتبّع لجزئيّاته وتحوّلاته”، وقال إن “شخصية الشيخ الراحل المنفتحة على الثقافة والمعرفة والأدب تجاوزت المذهبية والطائفية والإثنيات والقوميّات إلى فضاءات الإنسان”.

المصدر: مراسل الموقع