بالفيديو | صواريخ “إسكندر” الروسية تستهدف مواقع للقوات الاوكرانية متخفية في الغابة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 12 2022 - 10:54

بالفيديو | صواريخ “إسكندر” الروسية تستهدف مواقع للقوات الاوكرانية متخفية في الغابة

منذ 2 ساعة 12 December، 2022
5b517ccbd43750596d8b4584
أخبار دولية - روسيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصورا لأطقم أنظمة الصواريخ العملياتية والتكتيكية “إسكندر”، أثناء تنفيذها مهاما قتالية لاستهداف البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية.

يُظهر الفيديو منظومات صواريخ “إسكندر” متخفية في إحدى الغابات قبل تنفيذها عمليات إطلاق لصواريخ مجنحة لضرب أهداف عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن ترسانة الصواريخ العملياتية-التكتيكية تشمل ايضا منظومات صواريخ باليستية، يتم استخدامها لضرب أهداف تكون مساحتها كبيرة، ومراكز النقل وتمركزات القوات العسكرية والمعدات.

وقال قائد منظومة صواريخ “إسكندر” إن اختيار الصاروخ المناسب وتحميله على القاذفات يكون بحسب نوعية الهدف المراد ضربه وطبيعته.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة