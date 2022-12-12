بالفيديو | صواريخ “إسكندر” الروسية تستهدف مواقع للقوات الاوكرانية متخفية في الغابة

نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصورا لأطقم أنظمة الصواريخ العملياتية والتكتيكية “إسكندر”، أثناء تنفيذها مهاما قتالية لاستهداف البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية.

يُظهر الفيديو منظومات صواريخ “إسكندر” متخفية في إحدى الغابات قبل تنفيذها عمليات إطلاق لصواريخ مجنحة لضرب أهداف عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن ترسانة الصواريخ العملياتية-التكتيكية تشمل ايضا منظومات صواريخ باليستية، يتم استخدامها لضرب أهداف تكون مساحتها كبيرة، ومراكز النقل وتمركزات القوات العسكرية والمعدات.

وقال قائد منظومة صواريخ “إسكندر” إن اختيار الصاروخ المناسب وتحميله على القاذفات يكون بحسب نوعية الهدف المراد ضربه وطبيعته.

المصدر: وكالات