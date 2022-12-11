مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار السبت 10-12-2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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December 11 2022 - 01:02

مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار السبت 10-12-2022

منذ 5 ساعة 11 December، 2022
لبنان

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