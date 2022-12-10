بالفيديو | المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال واحتفلات في الرباط ومناطق اخرى من الوطن العربي

فاز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الثمامة، مساء السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم 2022. وجاء هدف منتخب “أسود الأطلس” برأسية يوسف النصيري عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

وتأهل المنتخب المغربي للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولة لكرة القدم، إذ لم يسبق أن حقق ذلك. وبات أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى دور نصف النهائي لكأس العالم.

وسيواجه منتخب “أسود الأطلس” الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا في المريع الذهبي، فيما انتهى مشوار المنتخب البرتغالي في مونديال قطر.

عمت مختلف المدن المغربية الاحتفالات بفوز المنتخب الوطني على البرتغال في المونديال الذي يقام في قطر. وخرج المغربيون في مسيرات سيارة احتفالاً بفوز المنتخب.

وفي غزة، عبر الفلسطينيون عن فرحتهم بهذا الفوز.

المصدر: يونيوز