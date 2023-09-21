الديوان الملكي المغربي: ميزانية اعادة الإعمار بعد الزلزال 11.7 مليار دولار على 5 سنوات

أعلن المغرب الأربعاء أن الميزانية المتوقعة لإعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أسبوعين تقدر بنحو 11,7 مليار دولار، وسترصد لبرنامج يمتد على خمسة أعوام ويستهدف أكثر من 4 ملايين شخص.

وأفاد الديوان الملكي في بيان أن الميزانية التوقعية لبرنامج “إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز”، “تقدر بـ120 مليار درهم (نحو 11,7 مليار دولار) على مدى خمس سنوات”.

وأوضح البيان الذي صدر إثر اجتماع ترأسه العاهل المغربي حول الموضوع في الرباط أن البرنامج يستهدف 4,2 مليون شخص في ستة أقاليم، ضربها الزلزال الأعنف من نوعه في المغرب في ليل 8 أيلول/سبتمبر، مخلفا نحو 3 ألاف قتيل.

ويشمل هذا البرنامج في خطوطه العريضة “إعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية”، إضافة إلى “فك العزلة” و”تسريع امتصاص العجز الاجتماعي” في المناطق المنكوبة، وهي بمعظمها قرى نائية كانت تعاني أصلا مشاكل إنمائية، ويقع جلها في جبال الأطلس الكبير وسط تضاريس وعرة جنوبي مراكش.

يرتقب أن يتم تمويل هذا البرنامج الطموح من المالية العمومية وكذا الحساب الخاص الذي فتح للتبرعات إثر الزلزال، فضلا عن الدعم والتعاون الدولي، وفق ما أضاف بيان الديوان الملكي.

وكان المغرب أعلن الخميس الماضي أن برنامج إعادة إيواء الناجين يشمل في مرحلة أولية نحو 50 ألف مسكن، فضلا عن مساعدات مالية عاجلة للأسر التي فقدت منازلها.

المصدر: أ ف ب