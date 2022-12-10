رسالة واضحة من ايران الى أميركا والدول الثلاث

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ان أميركا والدول الأوروبيةَ الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا مُخطئةٌ حتماً إذا اعتَقَدت أنها يمكنُها أن تحصُلَ على المزيد من التنازلات في المفاوضات عبر استخدام ادوات الضغط.

وتطرق امير عبداللهيان في مُحادثَتِه الهاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل ، قائلاً ، نحن نَرُدُّ على العقوبات والتدخُّلات وفي الوقت نفسه نحن في الطريق إلى الخُطوةِ الأخيرة منِ اتفاقٍ جيدٍ وقويٍّ ومُستدام.

واضاف ، تحدثْنا هاتفياً بطلبٍ من بوريل لمدة 70 دقيقة ولقد قلت له ، أَخْبِر أميركا والدول الأوروبية الثلاث إذا كانوا يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على المزيد من التنازلات في المفاوضات بأدوات الضغط ، فانهم مخطئون حتماً.