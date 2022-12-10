كيف تستخدم “واتساب” دون إنترنت

كشف تطبيق التراسل الفوري “واتساب” الأكثر شهرةً واستخداماً حول العالم، عن حلاً جديداً لأحد أبرز قيود البرنامج البارزة، التي تمنع المستخدمين من فتح حساباتهم على جهاز آخر والاستمرار في استخدام الخدمة مع بقاء الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب، متصلا بالإنترنت، حتى يتمكنوا من إجراء أي محادثة على “الأجهزة المرتبطة” بالجهاز الأساسي.

ميزة “الأجهزة المرتبطة”

وأخيراً وبعد طول انتظار، أعلن “واتساب”، أنه يمكن استقبال وإرسال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت عند ربط الحساب بجهاز ثانٍ مثل الكمبيوتر، عبر ميزة “الأجهزة المرتبطة”.

طريقة عمل الميزة الجديدة:

1- الدخول إلى قائمة إعدادات “واتساب”.

2- النقر على “الأجهزة المترابطة”.

3- النقر على صفحة “استخدم واتساب على أجهزة أخرى”.

4- الربط بين الجهازين عن طريق مسح الـQR Code.

استخدام واتساب على 4 أجهزة مختلفة

وستتيح هذه الميزة الجديدة لك البقاء في استخدام حسابك على ما يصل إلى 4 أجهزة أخرى دون الحاجة لأن يكون هاتفك متصلا بالإنترنت.

وستستمر “الأجهزة المرتبطة” في تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يوما بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي، ولا يلزم إبقاء هاتفك متصلاً بالإنترنت لاستخدام “واتساب” على “الأجهزة المرتبطة”، وكما سيتعين على المستخدم تسجيل حسابه على “واتساب” وربطه بالأجهزة الجديدة بهاتفه.

ومؤخراً، أعلن تطبيق “واتساب”، عن ميزتين جديدتين انتظرهما الملايين من المستخدمين، حيث تمكّن واحدة من الدردشة مع جهات غير مسجلة في الهاتف، بينما الأخرى متعلقة بإعادة توجيه الرسائل.

الدردشة مع جهات غير مسجلة

وتهدف الميزة التي أطلق عليها اضغط للمحادثة “Click to Chat” إلى إجراء حوارات الدردشة مع أي شخص أو شركة دون أن يكون رقم الاتصال الخاص بهم مسجلاً في دليل الهاتف الذكي، بشرط أن يتوافر حساب “واتساب” نشيط على كلا الجانبين.

وتتوافر الميزة الجديدة على كل الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية، وأي حاسوب آخر مثبت عليه تطبيق “واتساب” في المتصفح.

وبهذه الميزة استطاع التطبيق التغلب على أحد العيوب الشائعة في الاستخدام؛ التي ترغم المستخدم على ضرورة تسجيل رقم الهاتف حتى يتمكن من مراسلته عبر جهازه الذكي.

إعادة توجيه الرسائل

وفي السياق ذاته، يختبر “واتساب” كذلك ميزة تتيح تضمين تسميات توضيحية عند إعادة توجيه الوسائط المرسلة في التطبيق، ويتضمن ذلك الصور، ومقاطع الفيديو، وملفات GIF والمستندات.

ولذا، إذا كان لديك صورة مع تعليق، وتريد إعادة توجيهها، فيمكنك الاحتفاظ بالرسالة (التسمية التوضيحية) عند تمريرها – كما رصدها المحققون في WABetaInfo، وينطبق الشيء نفسه على أنواع الوسائط الأخرى، لن تفقد التسمية التوضيحية أثناء إعادة التوجيه.

المصدر: فلسطين الان