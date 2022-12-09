الشيخ دعموش: ‏الولايات المتحدة تعمل على إثارة الفوضى ‏وضرب الاستقرار اللبناني

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ ‏علي دعموش “أن ‏الولايات المتحدة الاميركية تعمل على إثارة الفوضى ‏وضرب الاستقرار والتدخل في الشأن الداخلي اللبناني”‎ ‎‏.‏

واعتبر في خلال خطبة الجمعة ان “اميركا هي الاساس في عدم توافق ‏اللبنانيين رئاسيا، وتحريضهم على بعضهم”.‏‎ ‎

وشدد الشيخ دعموش على “ان لبنان في حاجة الى انتخاب رئيس للجمهورية ينقذ البلد من ‏أزماته، ولا يثير قضايا وملفات خلافية تخدم إسرائيل وتزيد من ‏الانقسامات والازمات وتؤدي إلى الفتنة”.‏

ورأى انه ” ليس هناك من خيار أمام الكتل ‏النيابية للخروج من الفراغ الرئاسي سوى الحوار والتفاهم”‎ ‎‏معتبراً “ان من لا يزال يرفض ‏الحوار عليه ان يقتنع بعد كل ما جرى في جلسات انتخاب الرئيس انه ‏ليس قادرا على القيام باي شيء بدون توافق، ومن يرفض التوافق هو الذي ‏يتحمل مسؤولية تعطيل انجاز هذا الاستحقاق وإطالة أمد الفراغ “.‏