الشيخ دعموش: ‏الولايات المتحدة تعمل على إثارة الفوضى ‏وضرب الاستقرار اللبناني

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش “أن الولايات المتحدة الاميركية تعمل على إثارة الفوضى وضرب الاستقرار والتدخل في الشأن الداخلي اللبناني” .
واعتبر في خلال خطبة الجمعة ان “اميركا هي الاساس في عدم توافق اللبنانيين رئاسيا، وتحريضهم على بعضهم”.
وشدد الشيخ دعموش على “ان لبنان في حاجة الى انتخاب رئيس للجمهورية ينقذ البلد من أزماته، ولا يثير قضايا وملفات خلافية تخدم إسرائيل وتزيد من الانقسامات والازمات وتؤدي إلى الفتنة”.
ورأى انه ” ليس هناك من خيار أمام الكتل النيابية للخروج من الفراغ الرئاسي سوى الحوار والتفاهم” معتبراً “ان من لا يزال يرفض الحوار عليه ان يقتنع بعد كل ما جرى في جلسات انتخاب الرئيس انه ليس قادرا على القيام باي شيء بدون توافق، ومن يرفض التوافق هو الذي يتحمل مسؤولية تعطيل انجاز هذا الاستحقاق وإطالة أمد الفراغ “.