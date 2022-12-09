الجيش الأوكراني يسحب قواته من سوليدار بعد تكبده خسائر فادحة

أفادت مواقع إخبارية أن الجيش الأوكراني سحب قواته من منطقة سوليدار بالقرب من جمهورية دونيتسك الشعبية باتجاه سلافنيانسكن وذلك بعد أن تكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وتحدثت تقارير إعلامية أن الجيش الروسي يواصل استهداف مواقع الجيش الأوكراني من خلال القصف الجوي والمدفعي بالقرب من باخموت (أرتيوموفسك) في دونباس. وأكدت أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، ليس فقط في أرتيوموفسك، ولكن أيضا في سوليدار المجاورة، حيث يتمركز اللواء الآلي 93 التابع للجيش الأوكراني.

ووفقا لما نشرته مواقع إخبارية، فإن كتيبتين من أصل ثلاث كتائب في اللواء 93 من القوات المسلحة الأوكرانية توقفت بالفعل عن العمل وتحتاج إلى دعم وحداتها بمزيد من القوات وكذلك العتاد. وبسبب الخسائر التي تكبدتها تمّ إرسال أجزاء من القوات الأوكرانية الناجية إلى قرية تشيركاسكوي بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

قصف أوكراني مكثف بصواريخ غراد يستهدف وسط مدينة دونيتسك ومنطقة مقر الحكومة

وأفادت جمهورية دونيتسك الشعبية بقصف أوكراني مكثف بصواريخ “غراد” استهدف وسط دونيتسك وطال منطقة مقر الحكومة. من جهتها، ذكرت مصادر محلية في دونيتسك أن الصواريخ الأوكرانية طالت فندق دروجبا وسط دونيتسك.

المصدر: روسيا اليوم