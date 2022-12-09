ميقاتي التقى في السعودية نظيريه العراقي والجزائري

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا صباح اليوم مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، في الرياض قبيل مشاركتهما في القمة العربية – الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بعد ظهر اليوم.

شارك في الاجتماع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، المال يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشيكيان، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

وحضر عن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبد الغني عبد الزهرة، وزير التجارة اثير عبد الغني، مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي كاظم الحسني وسفير لبنان في المملكة فوزي كبارة،

وأكد رئيسا وزراء البلدين خلال الاجتماع “الحرص على تعزير الروابط بين لبنان والعراق وشعبيهما”. وتم الاتفاق على عقد اجتماع قريبا في بيروت للجنة العليا المشتركة اللبنانية-العراقية، في خلال الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء العراق.

وجدد رئيس وزراء العراق “استمرار التعاون لتزويد لبنان بالنفط العراقي وفق الاتفاقات المنصوص عليها سابقا”.

رئيس وزراء الجزائر

كما عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع نظيره الجزائري أيمن عبد الرحمن ، تم خلاله استكمال البحث في المواضيع التي تم بحثها في قمة الجزائر في شهر تشرين الاول الفائت.

حضر الاجتماع اعضاء الوفد اللبناني، فيما حضر عن الجانب الجزائري وزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير التجارة كمال رزّيق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام