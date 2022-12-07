تقرير مصور | هل ستختلف جلسة انتخاب الرئيس عن سابقاتها غداً؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2022 - 23:52

تقرير مصور | هل ستختلف جلسة انتخاب الرئيس عن سابقاتها غداً؟

منذ 4 ساعة 7 December، 2022
لبنان

جلسةٌ تاسعةٌ لانتخابِ الرئيس غدا، والارجحية تبقى للورقةِ البيضاء.

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