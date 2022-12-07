تقرير مصور | الكوليرا في الحوض الأعلى لنهر الليطاني.. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2022 - 23:52

تقرير مصور | الكوليرا في الحوض الأعلى لنهر الليطاني..

منذ 4 ساعة 7 December، 2022
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تقارير مصورة - لبنان

فحوصات مياه نهر الليطاني تظهر تلوثَ الحوضِ الأعلى للنهر بالكوليرا.

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