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December 7 2022 - 14:10

الوزير المقداد يلتقي بيدرسون والحديث يدور حول تطورات الوضع في سورية والمنطقة

منذ 8 mins 7 December، 2022
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون والوفد المرافق له
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون والوفد المرافق له
سورية - عربي وإقليمي

استقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون والوفد المرافق له، حيث استعرض الجانبان آخر التطورات ذات الصلة بالوضع في سورية والمنطقة.

وعرض بيدرسون نتائج الجولات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به.

بدوره شرح الوزير المقداد التحديات الأساسية التي تواجهها سورية والمتمثلة بشكل خاص بالآثار السلبية التي خلفها الإرهاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب على الاقتصاد السوري وعلى حياة السوريين، وكذلك استمرار الوجود الأمريكي والتركي غير الشرعي على الأراضي السورية في انتهاك فاضح للسيادة السورية وللقانون الدولي.

حضر اللقاء كل من الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين وجمال نجيب مدير مكتب الوزير وإهاب حامد من مكتب الوزير.

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال اجتماعه بدمشق مع مبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص الى سوريا غير بيديرسون
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال اجتماعه بدمشق مع المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة  الى سورية غير بيديرسون

المصدر: وكالة سانا

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