برعاية الرئيس الأسد… تخريج الدورة السابعة والثلاثين قيادة وأركان

برعاية الرئيس السوري بشار الأسد احتفل اليوم في الأكاديمية العسكرية العليا بتخريج الدورة السابعة والثلاثين قيادة وأركان، وناب عن الرئيس الأسد في الاحتفال ويزر الدفاع السوري العماد علي محمود عباس .

وألقى العماد عباس ممثل راعي الاحتفال كلمةً نقل فيها تهاني الرئيس الأسد للضباط الخريجين، وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في تنفيذ المهام التي تنتظرهم إلى جانب رفاقهم في الجيش والقوات المسلحة.

وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس

واكد العماد عباس أهمية تطوير العلوم والمعارف التي تم اكتسابها خلال هذه الدورة من خلال مواكبة كل جديد في ميادين العلم العسكري، مشددا على أن المشروع الاستعماري المعد لسورية هو أمر قديم جديد، ولطالما حاول الغزاة والطامعون نهب خيراتها ومقدرات أبنائها واستهداف مقومات صمودها، مؤكداً أن الحرب الإرهابية التي تشن على وطننا الحبيب، والحصار الجائر الذي يطال جميع أبناء شعبنا عبر حرمانهم من الحصول على أبسط المتطلبات الضرورية لعيشهم يأتي في الدرجة الأولى خدمة لأجندات استعمارية معروفة تهدف إلى النيل من إرادتنا وصمودنا وكرامتنا.

وفي نهاية حفل التخريج ذلك تُلي أمر النجاح، وتم توزيع الشهادات على الخريجين الأوائل، ثم قدم الخريج الأول درع الدورة للعماد عباس ممثل القائد العام، كما قدم الخريج الأول من الطلاب العرب درع الدورة للعماد عباس، واختتم الاحتفال بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.





المصدر: وكالة سانا