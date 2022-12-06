الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة بالرصاص المطاطي و5 بحالات اختناق خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال قرب مدخل قرية أوصرين جنوب شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2022 - 18:34

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة بالرصاص المطاطي و5 بحالات اختناق خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال قرب مدخل قرية أوصرين جنوب شرق نابلس

منذ 51 mins 6 December، 2022
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