محمد بن زايد يبحث في قطر العلاقات الثنائية وسبل تطويرها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 5 2022 - 16:28

محمد بن زايد يبحث في قطر العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

منذ 28 mins 5 December، 2022
محمد بن زايد يبحث في قطر العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
محمد بن زايد يبحث في قطر العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
عربي وإقليمي - قطر

أعلن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحث مع أميرها تميم بن حمد “العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها”.

وأشار الرئيس الإماراتي إلى أن الدوحة “تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم”، معرباً عن تهانيه ومباركته لأخيه “تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز،
وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح”.

بدوره، رحب أمير قطر تميم بن حمد بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، مشيراً في تغريدة إلى أن هذه الزيارة أتاحت للجانبين “التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين
بلدينا، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة”.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام قطرية أن  تميم بن حمد آل ثاني تقدم “مودعي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى مغادرته والوفد المرافق مطار حمد الدولي اليوم بعد زيارة رسمية للبلاد”.

يشار إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى منذ أن أصبح بن زايد رئيسا لدولة لإمارات العربية المتحدة، وهي أيضا الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق “العلا” في كانون الثاني/يناير 2021، التي وضعت نهاية لمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، التي كانت بدأت منتصف عام 2017.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة