محمد بن زايد يبحث في قطر العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

أعلن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحث مع أميرها تميم بن حمد “العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها”.

وأشار الرئيس الإماراتي إلى أن الدوحة “تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم”، معرباً عن تهانيه ومباركته لأخيه “تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز،

وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح”.

وصلت إلى الدوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم .. نبارك لأخي تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام التوفيق والنجاح.. وسعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. pic.twitter.com/ZJoiKESGBo — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 5, 2022

بدوره، رحب أمير قطر تميم بن حمد بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، مشيراً في تغريدة إلى أن هذه الزيارة أتاحت للجانبين “التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين

بلدينا، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة”.

أرحب بأخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الدوحة الذي اتاحت لنا زيارته التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. pic.twitter.com/Lvifh22ojv — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 5, 2022

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام قطرية أن تميم بن حمد آل ثاني تقدم “مودعي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى مغادرته والوفد المرافق مطار حمد الدولي اليوم بعد زيارة رسمية للبلاد”.

يشار إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى منذ أن أصبح بن زايد رئيسا لدولة لإمارات العربية المتحدة، وهي أيضا الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق “العلا” في كانون الثاني/يناير 2021، التي وضعت نهاية لمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، التي كانت بدأت منتصف عام 2017.

المصدر: روسيا اليوم