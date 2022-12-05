“التنمية والتحرير”: لتعزيز الامن الصحي وتلبية إحتياجات اللبنانيين.. والتوافق بالاستحقاق الرئاسي

ترأس الرئيس نبيه بري الاثنين الإجتماع الدوري لكتلة “التنمية والتحرير” حيث ناقش المجتمعون تطور الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والإقتصادية والمعيشية والصحية وشؤونا تشريعية.

واكدت الكتلة على “وجوب إنتهاج منطق الحوار وصولا الى التوافق على مقاربة نيابية واحدة وموحدة تفضي الى الخروج من مأزق الفراغ القاتل لمفهوم الدولة وسلطاتها وإنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين ومجابهة التحديات، رئيس قادر على إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وإعاده ثقة الاشقاء العرب والاصدقاء في العالم بلبنان الدولة والموقع والدور”.

ولفتت الكتلة الى “أهمية تعزيز الامن الصحي وتلبية إحتياجات اللبنانيين في الطبابة والعلاج خاصه لاصحاب الامراض المزمنة والمستعصية وحقوق المستشفيات وتأمين ديمومة عملها فضلا عن الاستجابة للمطالب المحقة للقطاع التربوي من أساتذة جامعيين وثانويين وتعليم أساسي ومهني وتأمين كل مقومات الدعم للقوى العسكرية والأسلاك الامنية”، وتابعت “هذه كلها عناوين لا تحتمل التأجيل ولا يجوز اخضاعها لأي نوع من الإستثمار السياسي والحزبي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام