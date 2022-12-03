بالفيديو | أكثر من 300 مقاوم يتحدون الإحتلال في عرض عسكري بمخيم جنين

نظمت الأجنحة العسكرية وفصائل المقاومة في مخيم جنين، مساء اليوم السبت، عرضاً عسكرياً شاركت به كافة الفصائل، للتأكيد على استمرارها في مقاومة الاحتلال ومواصلة دور الشهداء الذين كان آخرهم قادة سرايا القدس نعيم جمال الزبيدي، ومحمد أيمن السعدي.

وانطلق العرض العسكري بمشاركة أكثر من 300 مسلح في شوارع المخيم رافعين أسلحتهم وصور الشهداء، مرددين الهتافات المؤكدة على الثأر للشهداء، وبعد تقديمهم واجب العزاء لأسرتي الشهيدين الزبيدي والسعدي، بدأت فعاليات و مهرجان “العهد و الوفاء” للشهداء ولتكريم أسرهم بمشاركة آلاف الجماهير من محافظات جنين ونابلس وطوباس وطولكرم.

وبعد تلاوة القرآن الكريم والوقوف إجلالاً للشهداء، ألقيت كلمات حركتي فتح والجهاد الإسلامي والقوى الوطنية التي مجدت الشهداء وبطولاتهم وحيت أسرهم الصامدة والمناضلة، مؤكدةً على العهد والوفاء لتضحيات أبطال المقاومة التي لن تتوقف مهما مارس الاحتلال من جرائم و عدوان.

وأكد المتحدثون أن المقاومة ستبقى خيار شعبنا في وجه مخططات الاحتلال وحكومة المستوطنين التي لن تتمكن من النيل من عزيمة وإرادة و إصرار شعبنا ومقاومته على مواصلة المعركة في كل زمان ومكان، معبرين عن اعتزازهم بوحدة القوى والفصائل على أرض مخيم جنين، والتي تشكل دعوة لتجسيد روح الوحدة و التلاحم ونبذ الفرقة والانقسام في كافة ساحات الوطن، مشددين على أن الوفاء للشهداء يتجسد برص الصفوف والوحدة الوطنية وحشد كل الطاقات، للتأكيد للاحتلال من عمليات الاغتيال وجرائم القتل التي كان آخرها في حوارة، لن توقف كفاح شعبنا حتى دحر الاحتلال وكنس المستوطنين.

وفي كلمة المقاومة، أكد المتحدث باسمها أن الاغتيالات الأخيرة والاستهدافات لقادة سرايا القدس وكتيبة جنين، لن تعزز إلا إصرارنا على مواصلة المسيرة، مضيفاً، نطمئن شعبنا أننا ما زلنا بخير ولن نتراجع عن مسيرتنا وكل محاولات التصفية الجسدين المعنوية و كل الإجراءات الأمنية ومحاولات الاحتواء للكتيبة باءت و ستبوء بالفشل، وتابع “نقسم بالله أننا سنمضي على درب الشهداء و لن نستسلم”.

وأكد على الوحدة الميدانية والكفاحية بين الكتيبة لواء الشهداء في كتائب شهداء الأقصى و كتائب القسام و كافة مقاتلي شعبنا، مشدداً على أن الكتيبة ستبقى صمام الأمان لوحدة و قوة هذا المخيم مع لواء الشهداء، داعياً كافة أبناء الشعب الفلسطيني عامة ومحافظة جنين خاصة للالتفاف حول المقاومة ونصرتهم والدفاع عنهم وتصعيد المواجهة في كافة مناطق التماس.

وألقى يحيى الزبيدي كلمة أهالي الشهداء، فحيا المقاومة وصمودها الأسطوري لبطولاتها في مواجهة الاحتلال، وقال “باسم أهالي الشهداء ندعوكم للحفاظ على عهدهم وراياتهم من خلال الحفاظ على سرِّ قوتهم وهو الوحدة والسير على درب الأبطال الذين ضحوا بدمائهم، وعلينا أن نمضي على خطاهم، مشدداً على أهمية إكمال مسيرة المقاومة ورفض التخلي عنها مهما كانت التهديدات والمخاطر حتى تحقيق حلم الشهداء بالحرية والاستقلال.

المصدر: مواقع