لقاء المصالحة الفلسطينية… إلى الجزائر مجدداً

كشف نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية عن وجود لقاء قريب للمصالحة الفلسطينية في الجزائر. وقال الحية خلال مؤتمر”التحولات المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية “إننا توافقنا في الجزائر على رؤية وطنية وتم توضيح خطواتها”، منوهًا أن “الجزائردعتنا إلى لقاء من أجل تنفيذ ما تم التوافق عليه، ونحن نستطيع أن ننجز هذه الوحدة من خلال الإرادة والإيمان بالشراكة”.

وأكد الحية أن “غزة المحاصرة شكلت أيقونة للوحدة وحماية المشروع الوطني من خلال الالتفاف حول مشروع المقاومة”، لافتاً إلى أن “حالتنا الوطنية تحتاج إلى قيادة وطنية فلسطينية جامعة تجمع شتاتنا، وتحمل رؤيتنا ممثلة بمنظمة التحرير”، مشيراً إلى ضرورة “إعادة بنائها وتطويرها من خلال الانتخابات، أو من خلال التوافق فيما بيننا لتكون ممثلة للجميع”.

في السياق، بيّن الحية أن “منظمة التحرير هي بيتنا المعنوي الذي يجب أن يحتضن الجميع”، مشيرًا إلى “أننا أمام هذا الواقع وحالة استنهاض شعبنا في مقاومة الاحتلال يجب أن لا نصل إلى مرحلة اليأس في قدرتنا، ونحن مَن يجبر العالم على أن يسيروا على الطريقة التي نريدها”.

وتوجه بالتحية إلى “أهلنا في القدس والضفة الغربية الذين أعادوا البوصلة من جديد، وأكدوا للعالم أن شعبنا لا يموت ولا ينسى قضيته”.

المصدر: وكالة معاً