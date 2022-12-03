عبد اللهيان يبحث مع بوريل آخر مستجدات المفاوضات النووية

وفي السياق، أعرب عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي عن شكره لبوريل على دوره في المفاوضات، منتقداً “التصريحات غير المهذبة وغير الدبلوماسية الأخيرة لبعض الوزراء الأوروبيين”، لافتاً إلى أن “بعض السياسيين المتطرفين في أوروبا اليوم يختبئون خلف الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف وزير الخارجية “بناءً على ذلك، وقعت الأهداف الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي ضحية لطموحات الجماعات المتطرفة وحتى الإرهابية التي تقدم معلومات خاطئة لهؤلاء السياسيين”، مشيراً إلى أهمية “دور مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ودائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي في إبعاد الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ قرارات غير بناءة”.

من جانبه، أشار بوريل إلى “الجهود المبذولة لعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها في مفاوضات فيينا”، مؤكدا مواصلة المساعي والاتصالات للتوصل إلى اتفاق نهائي.