وزارة الصحة الفلسطينية: هيئة الشؤون المدنية تبلغنا بارتقاء شاب أصيب باطلاق الاحتلال النار عليه في حوارة جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2022 - 18:36
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وزارة الصحة الفلسطينية: هيئة الشؤون المدنية تبلغنا بارتقاء شاب أصيب باطلاق الاحتلال النار عليه في حوارة جنوب نابلس
منذ 28 mins
2 December، 2022
ارتقاء شهيد فلسطيني
الاحتلال الاسرائيلي
بلدة حوارة
فلسطين
نابلس
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