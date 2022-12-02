الكرملين: محاولات التفاوض مع “الناتو” باءت بالفشل

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن محاولات التفاوض مع “الناتو” باءت بالفشل”.

وفي الإفادة اليومية، قال بيسكوف الجمعة، إن”الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من بدأ الحوار، حتى قبل العملية العسكرية الخاصة، أو بالأحرى، حاول الشروع في مفاوضات على أساس مسودات النصوص التي أعددناها مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف (الناتو) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلا أن هذه المبادرة كما تعلمون لم تلق المعاملة بالمثل”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد حذرت، في 17 شباط/فبراير، من أن “غياب استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض الأمني، سيضطر روسيا للرد، بما في ذلك من خلال التدابير العسكرية الفنية”.

المصدر: روسيا اليوم