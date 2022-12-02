الأمريكيون ينهبون ثروات سوريا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أن “الولايات المتحدة تنهب سوريا وتنتهك باستمرار القانون الدولي الذي تزعم بأنها تسعى لحمايته”.

وذكر المتحدث في إفادة صحفية الجمعة، أن “ما يُسمى بقواعد واشنطن ليست سوى ذريعة وغطاء لخدمة المصالح الأمريكية”، مضيفاً أنه “وفقاً للإحصاءات الرسمية من الجانب السوري، بين 2011 والنصف الأول من هذا العام، تسبب استثمار الجيش الأمريكي غير المشروع للثروات السورية بأضرار لسوريا بلغت مئات المليارات من الدولارات”، وموضحاً أن “تواجد القوات الأمريكية في سوريا غير قانوني، وسرقة النفط والحبوب في سوريا أمر غير قانوني، والهجمات الصاروخية على سوريا غير قانونية”.

وفي وقت سابق، قال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنه تم في تشرين الأول/أكتوبر، بحماية الجيش الأمريكي، نقل أكثر من 160 شاحنة محملة بالنفط والقمح من سوريا إلى العراق.

المصدر: روسيا اليوم