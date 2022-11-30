جمعية المودعين: لا يمكن إقرار قانون الكابيتال كونترول من دون تحديد المسؤوليات

رأت “جمعية المودعين اللبنانيين” في بيان الثلاثاء أن “بعض الكتل النيابية يحاول إعادة إحياء مشروع قانون الكابيتال كونترول، متذرعا بحماية النقد المتبقي في الاحتياط الالزامي لمصرف لبنان، ومنع المصارف من التحاويل الاستنسابية للمصارف”، وتابعت “علما ان هذه الكتل عارضت اقرار هذا القانون بداية الازمة واجهضت خطة التعافي الاولى وكانت من اشد الداعمين لسياسة الدعم حتى آخر دولار خدمة لمنافع خاصة ومستزلمين لديها”.

وأوضح البيان ان “اقرار هذا القانون اليوم هو خرق للفقرة (ج) من الدستور اللبناني الذي ينص على المساواة بين اللبنانيين فنحن نرضى به ان سبقه قانون اعادة الاموال المحولة الى الخارج من سياسيين ونافذين الى الحسابات وتطبيق القانون عليها اسوة بباقي الحسابات فمن غير المقبول ان يستطيع حينها سياسي ان يحول وديعته وبقية الشعب يذل على ابواب المصارف”، وتابع أن “هذا القانون ايضاً هو خرق للفقرة ( و ) من الدستور والتي تنص على حق الملكية الفردية والتصرف بها متى يشاء صاحبها وكيفما يشاء…”، واضاف أن “المصارف التجارية اللبنانية طبقت كابيتال كونترول غير شرعي على المودعين طيلة ٣ سنوات من دون وجه حق واليوم وبهذا المشروع يعطون المصارف صك براءة على جميع مخالفاتها دون حسيب او رقيب وقد حري بالدولة اللبنانية اصدار بيان رسمي يشرح للشعب اللبناني اين ذهبت ودائعه”.

ولفت البيان جزم الى انه “لا يمكن تمرير هذا القانون دون تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر دون المساس بالودائع وتوحيد سعر الصرف بعد ان اصبح لدينا ٦ اسعار صرف بداية بالسعر الرسمي مرورا بسعر ٨٠٠٠ وصولا الى سعر ١٢ الف وقريبا ١٥ الف وسعر صيرفة ٣١ الف وانتهاء بالسعر الفعلي الدي تجاوز ٤٠ الف”، واكد انه “لا يمكن اقرار اي قانون بالقطعة وهذا القانون يجب ان يكون ضمن سلة حل متكاملة”، واشار الى ان “المصارف التجارية لم تلتزم بقانون النقد والتسليف ولا بقانون الدولار الطلابي فمن يضمن التزامها بهكذا قانون وهي التي لا ترى منه الا الفقرة 12 وهي منع الدعاوى القضائية عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام