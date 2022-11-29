الوزير حمية عرض مع كاريه لملفات تعنى بالمرافئ واعادة اعمار مرفأ بيروت

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه في الوزارة، اجتماعا مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه Jean- Christophe Carret، جرى في خلاله البحث في عدد من المواضيع والملفات التي سبق وان تم الاتفاق على إنجازها بتمويل من البنك وخصوصاً مشروع الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان وخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، فضلاً عن قرض مشروع الطرقات والعمالة.

واكد كاريه لحمية أنه سيصار الى تزويده خطة اعادة اعمار المرفأ.

واستقبل الوزير حمية وفدا من نقابة مالكي الشاحنات المبردة برئاسة علي عبد الفتاح واطلع منه اوضاع قطاع الشاحنات المبردة الذي يضم 1300 شاحنة وآلية العمل على المعابر وتسهيل مرورها وكيفية تحسين وضع القطاع الذي يعتاش منه زهاء عشرة الاف عائلة.

واكد حمية للوفد انه سيتابع كل التفاصيل “لتنظيم القطاع بما له من مردود ايجابي على السائقين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام