قوى الأمن الداخلي | 3 أشخاص سرقوا خزنة من مطعم في الجميزة، فماذا حصل لهم؟

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “بتاريخ 23-10-2022، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى أحد المطاعم في محلة الجميزة وسرقوا من داخله خزنة حديدية بداخلها مبلغ مالي قدر بحوالي /400،000،000/ ليرة لبنانية وفروا إلى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هوية المتورطين وتبيّن أن أحدهم من عمال المطعم المذكور وهم كل من اللبنانيين: أ. س. (من مواليد العام ٢٠٠١) العامل في المطعم، خ. س. (من مواليد العام ٢٠٠١)، م. س. (من مواليد العام ١٩٩٣).

بتاريخ 11-11-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ عملية متزامنة في محلتي منيارة وعين الذهب، نتج عنها توقيف المذكورين وضبط جيب نوع شيروكي لون أبيض (المستخدم في عملية السرقة). وبتفتيشهم، تم ضبط /61،500،000/ ليرة لبنانية من المبلغ المسروق.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذهم عملية سرقة الخزنة بواسطة الكسر والخلع من داخل المطعم المذكور بالاشتراك مع شخص آخر، وبتقسيم المبلغ فيما بينهم، كما اعترفوا بقيامهم بسرقة كابلات كهربائية وأسلاك نحاسية عن الشبكات العامة والخاصة في مناطق المنية، مستيتا، جبيل، وحالات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الرابع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام