بوتين: الأوكرانيون يُستخدمون وقودا للحرب والنازيون يقتلون من يرفض الامتثال لأوامرهم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الجنود الأوكرانيين يُستخدمون كوقود للمدافع، مشيرا إلى أن من يرفض الامتثال للأوامر يقتل رميا بالرصاص، وهذا دليل على انتشار النظام النازي في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع أمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة: ” روسيا لا تقاتل الأوكرانيين، ولكن أولئك الذين يزودونهم ويمولونهم. يستخدمونهم بالفعل كوقود للحرب، وهذا دون أي مبالغة. لا يأخذون بالاعتبار عدد الخسائر، ولا يولون أي اهتمام لذلك. وأولئك الذين يتصرفون بشكل خاطئ -حسب اعتقادهم- يقتلون رميا بالرصاص”.

وأضاف، أن الصناعة تعمل على ضمان وجود طائرات مسيرة ومروحيات رباعية في كل وحدة. كما أعلن بوتين، ان روسيا ستحقق أهدافها. وقال خلال اللقاء: “نحن-كما يقول الجميع- يجب أن نحقق كل أهدافنا. وسنحققها، بدون أدنى شك”.

المصدر: سبوتنيك