تويتر| نظام توثيق جديد بـ 3 ألوان على حسب الفئات…ذهبية ورمادية وزرقاء

كشف الملياردير الأمريكي، مالك “تويتر” إيلون ماسك، اليوم الجمعة، عن تغييرات في علامة التوثيق على المنصة، وقال أن علامة التوثيق سيتم تقسيمها إلى فئات، ذهبية ورمادية وزرقاء.

وأوضح ماسك أن الشركات ستحصل على علامة تحقق ذهبية، والحسابات الحكومية ستحصل على علامة تحقق رمادية، أما الأفراد بغض النظر عما إذا كانوا مشاهير أم لا، سيحصلون على علامة التوثيق الزرقاء.

وأضاف أن عمليات التوثيق من هوية الشخصيات والشركات والحسابات الحكومية ستتم يدوياً قبل تفعيل علامة التوثيق بالنسبة لهم، و سيتم الإطلاق المبدئي للخدمة الجديدة الأسبوع المقبل.

وكان ماسك قد أعلن في بداية تشرين الثاني الجاري عن خدمة جديدة تحت اسم “تويتر بلو” تفرض بموجبها الشركة، رسوما قدرها 8 دولارات شهريا مقابل خدمة علامة التوثيق.

المصدر: سبوتنيك