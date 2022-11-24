الرئيس السوري بشارالأسد يستقبل رئيس وزراء بيلاروس رومان غولوفتشينكو والوفد المرافق له في دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2022 - 17:06

الرئيس السوري بشارالأسد يستقبل رئيس وزراء بيلاروس رومان غولوفتشينكو والوفد المرافق له في دمشق

منذ 2 ساعة 24 November، 2022
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